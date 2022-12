Lena Meyer-Landrut genießt Auszeit in Österreich

Ab März wieder bei „The Voice Kids“ auf Talentsuche

Eine kleine Auszeit hat sich Lena Meyer-Landrut eindeutig verdient. Immerhin geht‘s im neuen Jahr wieder munter weiter. So sitzt die 33-Jährige in der neuen Staffel von „The Voice Kids“, die ab 4. März im TV ausgestrahlt wird, wieder in der Jury - und zwar bereits zum siebten Mal.