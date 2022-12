Obama: „Konnte Barack 10 Jahre nicht ausstehen“

Durch die Geburt ihrer beiden Töchter Malia (24) und Natasha (21) sei ihre Ehe auf eine harte Probe gestellt worden, zeigte sich Michelle Obama in der Talkrunde „Revolt“ nun ganz offen und ehrlich. „Wir redeten nicht viel darüber, wie viel Arbeit es erfordert und wie hart es ist, sogar, wenn du die Person sehr liebst und alles gut funktioniert“, erinnerte sich die ehemalige First Lady an diese herausfordernde Zeit zurück.