Überfall in Wohnung: Pistolen-Duo weiter flüchtig

Die Polizei suchte nach dem Raubüberfall am Mittwoch mit einem Großaufgebot nach den beiden Männern. Selbst der Polizeihubschrauber flog über das Stadtgebiet. Die Fahndung brachte nichts ein. Auch am Tag danach ist das Duo weiter auf der Flucht. „Die Ermittlungen, welche vom Landeskriminalamt Salzburg übernommen wurden, laufen“, hieß es dazu seitens der Polizei am Donnerstag.