Fan-Fest: Austria Salzburg verliert in Italien

Zum 100-jährigen Jubiläum lud der italienische Viertligist Barletta am Mittwoch Salzburgs Austria zum Freundschaftsspiel. Im wahrsten Sinne: Zwischen dem Fanlager der Maxglaner und dem der Apulier, mit dem klingenden Namen „Gruppo Erotico“, besteht seit Jahren eine enge Freundschaft. 765 Kilometer Luftlinie liegen zwischen den beiden Stadien, über 300 violette Anhänger traten die Reise mit Bus oder per Flugzeug an.