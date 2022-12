Österreicher bauen wertvollste neue Geige der Welt

Doch was macht diese Geige so wertvoll? Um diese Frage zu beantworten, muss Russ bei seiner Schulzeit in Leibnitz beginnen. „Die Idee zum Bau des Instruments hatten mein ehemaliger Schulkollege Karl Großschädl und dessen Freund Kurt Assam“, erklärt er. Die beiden handeln mit Osmium, einem der teuersten Edelmetalle der Welt. „Osmium ist 1000-mal so selten wie Gold - und 40-mal so teuer“, erklären Assam und Großschädl der „Krone“.