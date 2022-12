Diese Förderungen bringen Familien 2023 mehr Geld

„Ab 1. Jänner 2023 gibt es nicht nur mehr Geld, sondern dank erhöhter Einkommensgrenzen können auch mehr Familien davon profitieren“, freut sich Finanzreferent und Landeshauptmann Anton Mattle über die Änderungen, die mit Jahresbeginn in Kraft treten. Er und Familienlandesrätin Astrid Mair rufen dazu auf, die Hilfen auch in Anspruch zu nehmen: „Gerade in diesen Zeiten sind vor allem Familien in all ihren unterschiedlichen Lebenslagen ganz besonders gefordert.“