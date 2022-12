21 Jahre alter Mord wird wieder Fall für Gericht

Dort durfte er aber nicht einziehen, und irgendwann reichte es ihm. Er drohte mit einer Betrugsanzeige. Die Frau wollte den Mann daraufhin offenbar loswerden. Ein Bekannter der Slowakin soll dann einen Plan geschmiedet haben, den Mann 2001 in die Steiermark zu locken. Und wurde dort von zwei Männern erwartet, die ihn töteten. Am Tatort gab es jedoch keine verwertbaren Spuren, also ruhte der Fall.