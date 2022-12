Comic-Legende Stan Lee wäre jetzt 100 Jahre alt

Anlässlich des runden Geburtstags findet in Los Angeles eine Gala zu seinen Ehren statt. Marvel Comics würdigt den ikonischen Kreativkopf schon seit Wochen in zahlreichen Rubriken auf seiner Website. So wird an einige von Lees beliebtesten Geschichten erinnert - und an seine witzigen Gastauftritte in den Comics. In einer Ausgabe der von ihm erfundenen „Fantastischen Vier“ von 1963 werden Lee und sein Kollege Jack Kirby als ungeladene Gäste nicht auf die Hochzeit von Reed Richards und Susan Storm gelassen.