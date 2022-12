So will Salzburg Millionenloch stopfen

Natürlich will auch Salzburg mehr Geld vom Bund. Noch wichtiger sind aber Änderungen der Strukturen – etwa bei der Finanzierung der Spitäler. Da werden die Kosten derzeit von Land und Krankenkassen getragen. Salzburgs Finanz- und Gesundheitsreferent Christian Stöckl fordert mit seinen Amtskollegen eine dritte Säule der Finanzierung. Und zwar die der Aufteilung von Kosten. Diese gibt es etwa schon bei Medikamenten, die mehr als eine Million Euro kosten. Generell geht es um Umverteilung der Mittel, so Stöckl. Nämlich genau dort, wo sich die Leistungen in den vergangenen Jahren von den Sozialversicherungsträgern in Richtung Land verschoben haben. Alleine im Gesundheitsbereich muss das Land bereits knapp 300 Millionen Euro an Löchern stopfen.