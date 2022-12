Ein Opernsommer mit internationalem Starglanz

Denn wie gewohnt steht die Grazer Oper als Kooperationspartner zur Verfügung. Marcus Merkel, der in den vergangenen Jahren bereits den „Fidelio“ und die „Tosca“ in den Kasematten dirigiert hat, wird in bewährter Manier am Pult der Grazer Philharmoniker stehen und Ensemblemitglieder des Hauses sind in den kleineren Rollen zu sehen. Natürlich sind auch der Chor und Mitglieder der Singschul’ der Grazer Oper im Einsatz.