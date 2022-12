Ein nur leichter Hauch von Venus an der Oper Graz

Höflich beklatscht

In Graz ist nun die höflich beklatschte österreichische Erstaufführung des Werks zu sehen. Um ein durchschlagender Erfolg zu werden, fehlt es der Produktion nicht an guten Darstellern, aber an einem stringenten Regiekonzept. Zu viele mehr oder weniger originelle Einfälle von Magdalena Fuchsberger verderben hier den Brei. Da spielt das Kriegsjahr 1943 eine optisch zu dominante Rolle, da verwandelt sich der amerikanische Friseur Rodney Hatch plötzlich in einen orthodoxen Juden, da wird eine Vielzahl an Klischees aneinandergereiht. Die ohnehin simple Geschichte der Göttin Venus, deren Statue durch den Friseur zum Leben erweckt wird, und die sich darauf in den biederen Langweiler verliebt, sich aber doch lieber wieder in eine Statue verwandelt, als er vom biederen Vorstadtleben schwärmt, bleibt auf der Strecke. Da kommen keine Gefühle über die Rampe, und selbst die - in deutscher Sprache gesungenen - Welthits zünden nicht wirklich.