Mit Spenden gegen die massive Preisexplosion

Die Nachfrage ist so groß, wie selten zuvor. Um durchschnittlich rund 40 Prozent mehr Kunden frequentieren heuer die 60 soogut-Sozialmärkte in ganz Niederösterreich. Aufgrund der Teuerungswelle werden für immer mehr Menschen die Dinge des alltäglichen Lebens unerschwinglich. „Krisen, wie wir sie aktuell erleben, treffen die Schwächsten der Gesellschaft am härtesten“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Über die „Arbeitsgemeinschaft Soziale Lebensmittelgrundversorgung“ konnte gemeinsam mit dem Land tatkräftige Unterstützung in Krisenzeiten gefunden werden – und zwar in Form großzügiger Warenspenden. Rund 60.000 Euro an Sonderförderung wurden hier zudem sinnvoll investiert.