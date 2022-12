Spenden für die Rotkreuz-Hochburg Rappottenstein

Hohe Spende auch für Rettungshunde

Der Kinderburg spendete Waldhäusl 6500 Euro, für die 170 NÖ-Rettungshunde steuerte er weitere 8500 Euro für Futter (50 je Vierbeiner) bei. An die Kolping-Wohnhäuser in Waidhofen an der Thaya spendete er den Erlös seines letzten Teichfestes, das nach 25 Jahren das letzte Mal stattfand: 5200 Euro.