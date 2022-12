Tauernklinik-Chef weist die harte Kritik zurück

Es gäbe Analysen, die die Vorwürfe entkräften

Franz Öller betont, dass alle Operationen in der Privatklinik Ritzensee vorschriftsmäßig abgelaufen seien und es zu keinen Haftungsfällen gekommen sei. Auch den Kritikpunkt der teils nicht kostendeckenden Verrechnungen will das Unternehmen so nicht stehen lassen. Es lägen betriebswirtschaftliche Analysen vor, die die Kritikpunkte des Rechnungshofes entkräften würden. Auch der zuständige Landesrat Christian Stöckl meldete sich zu Wort. „Durch die neuerlichen Empfehlungen wird der Druck auf die Stadtgemeinde Zell am See erhöht, all die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Entflechtung der Gesellschaften und Änderung der Führungsstruktur des Tauernklinikums umzusetzen“, ist er überzeugt.