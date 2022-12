Technischer Defekt löste Gasthof-Brand aus

Mit einem Sachverständigen und Brandmittelspürhunden suchten die Ermittler nach der Ursache des verheerenden Feuers. Nun steht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fest, dass das Feuer durch einen technischen Defekt im Bereich der Lüftung ausgebrochen war. Wie berichtet, geriet der Gasthof nahe der Postalm Bergbahnen in Abtenau in Vollbrand.