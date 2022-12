86-Jährige übergab falschem Polizisten Goldbarren

„Ihr Name steht auf einer Liste potenzieller Überfallsopfer“ - mit diesem Trick hat ein falscher Polizist am Dienstag eine Seniorin in Graz am Telefon derart verunsichert, dass die 86-Jährige einem Komplizen an der Haustüre alle ihre Wertgegenstände aushändigte. Der Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich.