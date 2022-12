„Kleine Skigebiete profitieren von den Teuerungen“

Ganze 439 Euro kostet ein Skitag auf der Planai für vier Personen, wie der große „Krone“-Test am Sonntag gezeigt hat – für viele Familien nur schwer leistbar. Einen anderen Weg geht man auf der Aflenzer Bürgeralm. „Um uns von der Konkurrenz abzuheben, haben wir eine Aktion mit Preisen wie damals eingeführt“, sagt Geschäftsführer Günther Essenko. Freitags und donnerstags (ausgenommen sind die Ferien) fahren Erwachsene um 25 Euro und Kinder um 15 Euro am Tag. Wer in Bruck oder Kapfenberg wohnt und nach 2008 geboren wurde, bekommt eine Gratis-Jahreskarte.