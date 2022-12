Die Fusionswelle unter dem Giebelkreuz ebbt ab

Plus: Etwa auch die Anforderungen der Kunden seien gestiegen. „Der Markt ist um einiges komplizierter geworden“, sagt die Geschäftsleiterin – etwa fürs Wertpapiergeschäft brauche man Spezialisten. Für die Raibas würden sich die Fusionen daher anbieten. „Wir können in größeren Einheiten Synergien heben“, so Doblhofer-Bachleitner. Fortsetzten dürfte sich die Zusammenschlusswelle nicht: Für 2023 und 2024 sind vorerst keine weiteren Verschmelzungen anberaumt – die Eigentümer stimmen selbst darüber vor Ort ab. Ganz ausgeschlossen sind Fusionen aber nicht. „Wir haben eine gute Größenordnung erreicht. Es wir da und dort noch welche geben“, sagt die Bankerin. Zwischen 2020 und 2022 gab es insgesamt zehn Fusionen landesweit.