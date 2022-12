Geballte Kraft für Weinviertler Kellergassen

Gleichzeitig hat man den Anlass genutzt, um sich unter dem Titel „Kulturerbe Kellergasse“ neu aufzustellen: Mit Unterstützung des Kellergassenmanagement NÖ werden nun alle Agenden beim Team von Agrar Plus in Hollabrunn gebündelt. Sowohl Hilfe für private Kellerrenovierer als auch für Gemeinden, die man in der neuen Sparte „Bauberatung Kellergasse“ etwa bei der Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes unterstützt. Auch der Vereinssitz der Kellergassenführer übersiedelt nach Hollabrunn, wo in Sachen Werbemaßnahmen bereits die Köpfe rauchen.