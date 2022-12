Energie-Krise: Immer mehr duschen im Fitnessstudio

Stepper und Räder, Duschen, Sauna, teilweise sogar Pools: Fitnessstudios sehen sich - wie viele andere - mit erhöhten Kosten konfrontiert. „Wir müssen sparen und sind gleichzeitig gezwungen, die Preise zu erhöhen“, sagt Martin Wirth, Sprecher der Branche und Betreiber von Best Fitness in Raaba-Grambach. Mit zehn bis elf Prozent mehr Kosten laut dem Verbraucherpreisindex sei in vielen Studios ab Jänner oder Februar zu rechnen. „Vor allem bei Diskontern macht das in der Praxis aber nur wenige Euro aus“, hält Wirth fest.