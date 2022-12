Hunde abgenommen: Steirer attackiert Polizisten

Am Mittwochvormittag klopften in Seewiesen Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag samt Polizeibegleitung an die Tür eines 61-jährigen Hundebesitzers. Der Mann soll zwölf Schlittenhunde entgegen einer behördlichen Anordnung in zu kleinen Zwingern gehalten haben.