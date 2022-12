Gute Nachrichten: Graz wird neue Eurowings-Basis

Mit den für Graz neuen Destinationen Chania (Kreta) und Larnaca (Zypern), sowie Hurghada (Ägypten), Karpathos, Korfu, Kos und Rhodos, stehen sieben Ziele in den beliebten Urlaubsländern Griechenland, Ägypten und Zypern auf dem Programm. Eine Ausweitung der Kapazität nach Mallorca ist in Arbeit, hieß es in einer Aussendung des Flughafens.