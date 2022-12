Drogenlenker stahl Autoschlüssel und baute Unfall

Am Sonntagabend schnappte sich der 50-jährige Österreicher aus dem Schlüsselsafe einer Hilfsorganisation einen Autoschlüssel. Mit dem Auto der Organisation ging er in der Folge auf Spritztour. Weit kam er nicht. Noch in der Stadt Salzburg krachte er in drei am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge und verursachte dreimal Sachschaden.