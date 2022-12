Graz: Autofahrer rammte Pensionisten und flüchtete

Zu einem Verkehrsunfall mit feiger Fahrerflucht kam es am Sonntagnachmittag in Graz: Ein 78-jähriger Mann und eine 81-jährige Frau wurden in der Heinrichstraße von einem Auto angefahren, die Senioren stürzten und verletzten sich dabei. Der Unfalllenker gab einfach Gas und fuhr davon! Er hat allerdings einen Außenspiegel verloren, was zumindest die Automarke entlarven dürfte. Die Polizei bittet um Hinweise.