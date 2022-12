Eine Stimme für Alleinerziehende und deren Kinder

Mit Trennung in der Armutsfalle

Als Obfrau des Vereins „2WeltenKinder“, also Kinder getrennt lebender Eltern, ist die heute 19-Jährige auch hier auf Erfolgskurs: Gerade jetzt geraten vor allem Alleinerziehende in die Armutsfalle. „Kinder sind besonders betroffen, etwa wenn Heizkosten nicht bezahlt werden können. Und vor Weihnachten sind die Schicksale besonders herzzerreißend“, weiß Maibritts Managerin und Mutter Gabriela. Zum Glück ist die Hilfsbereitschaft groß: „Von anderen Charity-Organisationen ebenso wie von der Wirtschaft und Privatpersonen“, so Maibritt, die selbst als „2Weltenkind“ aufgewachsen ist.