Wie Post-Autos in Graz Feinstaub einsaugen

Sämtliche Zustellfahrzeuge der Post in Graz werden elektrisch betrieben. Soll dieses Vorzeigemodell in ganz Österreich Schule machen?

Das Projekt „Grünes Graz“ war das erste seiner Art in ganz Europa. Wir haben seit letztem Oktober auf 2,2 Millionen gefahrenen Kilometern rund 218.000 Liter Diesel eingespart. Nächstes Jahr sollen Innsbruck und Salzburg dem Vorzeigemodell Graz folgen. Bis zum Jahr 2030 wollen wir alle Postfahrzeuge in Österreich auf Elektroantrieb umstellen.