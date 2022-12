„Sportdirektor-Job wäre auch reizvoll“

Der Alltag von Franco Foda nach seinem Kurzgastspiel in Zürich. Nur 82 Tage war er Coach der Eidgenossen, im September kam’s zur Trennung. „Eine neue Erfahrung, aber auch daraus kann man was mitnehmen“, meint der 56-Jährige. „In der Europa League haben wir mit dem Aufstieg in die Gruppenphase unser Ziel erreicht, doch in der Liga zu wenige Punkte geholt. Und im Fußball zählen die Ergebnisse.“ Auf Touren kam der Sensationsmeister der Vorsaison nach Fodas Abgang nicht, Zürich ist mittlerweile Letzter.