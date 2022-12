Schlepper mit russischer Familie an Bord gestoppt

Der Belgier wurde am Dienstag gegen 12.15 Uhr bei der Einreise nach Kärnten an der Grenzkontrollstelle Karawankentunnel von Polizeibeamten kontrolliert. Neben dem 42-Jährigen befanden sich ein 28-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau sowie zwei Kinder im Alter von fünf und zwei Jahren im Fahrzeug. „Sie wiesen sich als Familie mit russischen Reisepässen und ohne Visa aus. Laut aktuellem Ermittlungsstand wurden die vier Personen in Slowenien in der Nähe von Ljubljana abgeholt“, schildert ein Polizist.