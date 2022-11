Ex Rapidler Kara: Ein Ring garantiert Kontrolle

Zumal Kara in Florida nach einem schwierigen Start eingeschlagen hat. Die Fans feiern den 1,92-Meter-Hünen als „the Austrian tower“. Und der Turm will hoch hinaus. Den US-Open-Cup hat Orlando geholt, in der Liga auch die Play-offs erreicht. Letztlich knapp. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht“, ärgerte sich Kara im Rückblick. Weil man in der ersten Play-off-Runde dann auswärts nach Montreal musste, mit 0:2 verlor. „Plötzlich hatte es fünf statt 30 Grad, war nach einem Spiel schon alles vorbei“, haderte Kara mit dem raschen Knockout.