Mit Tomatensuppe ins Landesmuseum Ferdinandeum

Spendenbox für Lebensmittel

In Kooperation mit der Caritas werden diese in einer im Ferdinandeum ab sofort bereitstehenden Box gesammelt und an bedürftige Menschen in Tirol gespendet. Laut Kooperationspartner Caritas bestehe vor allem Bedarf an Konservengerichten, Mehl, Salz, Pfeffer, Zucker, Sirup, Marmelade, Schokolade – aber auch andere länger haltbare Lebensmittel sind gern gesehen. Die Aktion „#noclimartchange“ soll aber nicht nur einen sozialen Beitrag leisten, sondern gleichzeitig auch den Klimaschutz unterstützen. In diesem Sinne bieten die Tiroler Landesmuseen Umweltaktivisten eine öffentliche Plattform. Kurzerhand wurde im Ferdinandeum ein leerer Ausstellungsraum frei zur Verfügung gestellt. Mehrere Umweltgruppen haben die Möglichkeit bereits genutzt und sind dabei, den Ausstellungsraum zu gestalten.