Notruf-Gründer Chwojka mit Auszeichnung geehrt

Zudem etablierte er das kombinierte Pflege- und Sanitäterstudium an der FH St. Pölten und startete das Pilotprojekt Acute Community Nurses im Bezirk Bruck an der Leitha. Auch als Impfkoordinator in der Corona-Pandemie war er im Einsatz. Seit nunmehr 20 Jahren engagiert sich Chwojka für den Aufbau zeitgemäßer Strukturen in der Gesundheitsversorgung. Für all das wurde er im Parlament mit dem Camillo-Award geehrt.