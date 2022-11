In Lienz kommt der Nikolaus per Video zu Kindern

Nikolaus-Spenden geht an viele soziale Projekte

Die Erlöse aus der Aktion fließen in das Sozialkonto der Kolping Familie, die damit soziale Projekte in der Ukraine und im Inland unterstützt. Für die Nikolo-Videobotschaft bittet man um 20 Euro. Die Anmeldung ist bis Freitag, 2. Dezember, um 12 Uhr möglich. Alle Angaben zum Kind und einer Handynummer schicken Sie an info@kolpinglienz.at