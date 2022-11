Nach Feuer in der Zelle: Beamte mit Füßen getreten

Zur Causa selbst: Am 17. Juni kam es in einer mit fünf Insassen belegten Zelle zu einem Streit. Ein Häftling „pflanzte“ den Ungar, nahm ihm kurz seine am Bett liegende Uhr weg. Der so Provozierte soll daher mehrere Papierzeichnungen in Brand gesteckt haben. Auch die Matratze begann zu qualmen – eine gefährliche Situation in dem kleinen Raum!