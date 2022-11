2,6 Promille! 17-Jähriger beging Fahrerflucht

Dieser Probeführerscheinbesitzer hat in der Fahrschule nicht gut aufgepasst! Zuerst stieg er sturzbetrunken mit 2,6 Promille ins Auto, dann krachte er in Bad Hofgastein in einen anderen Pkw und beging schließlich noch Fahrerflucht. Die Polizei konnte den 17-Jährigen ausforschen ...