Tirol auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen

Tiroler Täler brauchen Tourismus

Der Tourismus in Tirol sei für Gerber alternativlos. So könne man etwa im Ötztal keine Industrie ansiedeln. In seiner Amtszeit will er Qualität vor Quantität stellen. “Ich will eine bessere Preisdurchsetzung erreichen. Ich habe lieber weniger Nächtigungen mit einem besseren Preis." Tirol dürfe sich nicht zu billig verkaufen. Zudem sieht er noch preisliches Potenzial nach oben. Eine Betten-Obergrenze will Gerber weiterhin prüfen. Es gebe jedoch tirolweit Unterschiede.