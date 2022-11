Bremse mit Gas verwechselt: In Mauer gekracht

Mit Rettung ins Krankenhaus

In einer Hauseinfahrt stoppte dann die Hausmauer die wilde Fahrt. Dort landete er nämlich mit der linken vorderen Seite, mit dem Heck prallte er gegen das Gartentor und die Hecke. Die Hausbesitzerin bemerkte den Unfall und setzte die Rettungskette in Gang. Der 18-Jährige klagte über Schmerzen im Bereich der linken Schulter und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Hall gebracht.