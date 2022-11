Brandenberg: Felsbrocken stürzten auf Straße

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr Aschau (Bezirk Kufstein) am Freitag! Mehrere riesige Felsbrocken stürzten auf die Aschauerstraße und versperrten die Straße. Diese konnte von den Einsatzkräften wieder geräumt werden. Am Samstag steht eine Begehung an.