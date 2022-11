Quad stürzt in Baugrube: Mann (74) schwer verletzt

Fataler und kurioser Unfall in St. Ulrich am Pillersee im Tiroler Bezirk Kitzbühel am Freitag! Ein Deutscher (74) geriet mit seinem Quad auf Abwege. Die Fahrt endete mit dem Sturz in eine drei Meter tiefe Baugrube. Beim Rettungseinsatz musste auch ein Hubschrauber angefordert werden.