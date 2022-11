Adventkalender versüßen Wartezeit aufs Christkind

Trendprodukte für Jung und Alt

„Adventkalender sind in den vergangenen Jahren absolute Trendprodukte geworden – nicht mehr nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene“, schildert Nicole Berkmann, Sprecherin von Spar. Während früher in den Lebensmittelläden stets erst kurz vor dem 1. Dezember in die Regale gegriffen wurde, beginnt die Nachfrage nun bereits wenige Tage nach Allerheiligen. Neben den altbewährten Schokolade-Klassikern findet man in allen Interspar-Filialen sowie in vielen Spar-Märkten auch neue Trends wie Vegane- oder Bio-Adventkalender. „Bei Erwachsenen sind aber auch Tee- sowie Duftkerzen-Adventkalender sehr beliebt“, weiß Berkmann.