Salzburger Adventsingen feiert sein Comeback

Mit seiner 1000. Aufführung kehrt das beliebte Salzburger Adventsingen am Freitag auf die große Festspielbühne in der Hofstallgasse zurück. Nach zwei Jahren coronabedingten Absagen erwartet die Zuschauer in diesem Jahr die Wiederaufnahme des 2015 erstmals aufgeführten Stücks „Schnee in Bethlehem“. Am Donnerstag war die „Krone“ zu Gast bei der Vorpremiere.