„Nur Gewerkschaft hat sich bisher bewegt“

Was sind die Forderungen?

Ursprünglich waren es zehn Prozent mehr. Wir haben uns bei den Verhandlungen aber schon bewegt und fordern nun 8,5 Prozent, dafür aber eine Erhöhung von mindestens 200 Euro. Das ist für alle mit niedrigem Einkommen wichtig. Weiters lehnen wir die angebotene Einmalzahlung ab, weil diese nur ein Lockmittel, quasi die Karotte vor der Nase, ist. Über Jahre gesehen würde die Einmalzahlung einen Verdienstentfall von Zehntausenden Euro bedeuten.



An welchen Tagen soll genau gestreikt werden?

Die Termine werden der 2. und 3. Dezember sein. Die Warnstreiks werden zwischen einer und zwei Stunden dauern.



Wo überall soll gestreikt werden?

Wir gehen davon aus, dass die Maßnahmen in allen Bezirken quer durch das Bundesland Salzburg stattfinden werden.