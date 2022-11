Drei Verletzte bei spektakulärem Unfall in Tirol

Ein Einheimischer (91) fuhr am Dienstag gegen 10 Uhr in Mötz von der Inntalautobahn A12 ab und blieb im Kreuzungsbereich mit der Landstraße stehen. Doch als er in Richtung Süden weiterfahren wollte, krachte es: Er kollidierte frontal mit dem Pkw eines 73-Jährigen, der auf der Landesstraße von Mieming ebenfalls in Richtung Süden fahren wollte. Das Fahrzeug des 73-Jährigen schleuderte es gegen die Verkehrsinsel, der Wagen des 91-Jährigen drehte sich um die eigene Achse und kam erst auf der Gegenfahrbahn stehen.