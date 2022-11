Schweinemast-Skandal: „Tiere schrien vor Hunger“

„Er war überheblich und überfordert“

„Was glauben Sie, wie kam es zu diesen Missständen?“, fragt der Richter. „War es Ignoranz, Freude an der Qual, Überheblichkeit?“ - „Sicher ein gewisses Maß an Überheblichkeit, aber auch Überforderung und falsches Zeitmanagement“, sagt der Amtstierarzt. „Die Ausstattung am Hof war nicht mehr am Stand der Dinge.“