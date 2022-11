Grazerin von Schicksal gebeutelt: „Habe nie Glück“

Es gab nur eine kurze Phase in ihrem Leben, in der sie uneingeschränkt glücklich war, wie sie sagt. Da verdiente sie zu ihrer Frühpension etwas dazu, indem sie in einer Gastwirtschaft servierte. Sie war sehr beliebt, weil sie für jeden ein freundliches Wort hatte. Und für jedes Hunderl, das kam, Streicheleinheiten und Leckerlis. Bis einer, ein großer, schwerer Mischling, zubiss. Bilder von der schweren Verletzung an der rechten Hand können wir Ihnen gar nicht zeigen, so schlimm schauen diese aus. 47 Stiche benötigte die Frau, zwei Operationen, eine Reha steht an. Arbeiten wird sie wohl nie mehr können, die Prognosen sind schlecht.