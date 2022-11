Messerattacke aus Eifersucht: „Töte mich nicht“

Trotz Betretungsverbots und einschlägigen Vorstrafen suchte ein 44-Jähriger unnachgiebig die Nähe seiner Ex-Frau. Seit der Scheidung bombardierte er sie mit Anrufen und Nachrichten, verfolgte sie auf Schritt und Tritt. Bis er heuer am 25. Juni, wie berichtet, in blinder Eifersucht zum Messer griff und seine frühere Ehefrau am Weg zur Arbeit vor dem Landesklinikum Melk attackierte.