Mitarbeiter gesucht: „Aqua Salza“ lockt mit Prämie

Stromkosten-Explosion trifft „Aqua Salza“ kaum

Die Energiekrise samt Strompreis-Explosion hat für das „Aqua Salza“ vorerst keine Auswirkungen. „Wir haben alle Verträge schon im Vorjahr fixiert – wohl in weiser Voraussicht“, schmunzelt Kerwer. Heißt: Anders als in anderen Hallenbädern und Thermen muss man in Golling die Wassertemperaturen nicht drosseln. Kerwer: „Bei uns friert niemand.“