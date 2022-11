Gescheiterte Autodiebe packte die Zerstörungswut

Die beiden Einheimischen im Alter von 18 und 20 Jahren wollten am Samstagabend zwischen 20 und 24 Uhr offenbar eine Spritztour machen. Mit Autos, die ihnen nicht gehören, wohlgemerkt! „Sie versuchten zwei unversperrt in Kufstein abgestellte Pkw unbefugt in Betrieb zu nehmen, was ihnen jedoch nicht gelang“, berichtete die Polizei. Durch die verzweifelten Startversuche seien die Fahrzeuge beschädigt worden.