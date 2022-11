Drogenlenker in Salzburg aus dem Verkehr gezogen

Auf der Innsbrucker Bundesstraße traf die Polizei in den Abendstunden auf einen aggressiven Drogenlenker in einem aufgemotzten Auto. Der Mann erwies sich als unbelehrbar, da er erst vor kurzem wegen der nicht genehmigten Umbauten angezeigt worden war. Der 24-jährige Flachgauer stand offenbar unter Rauschmitteln, einen Test verweigerte er. Erst als der Amtsarzt eine eindeutige Beeinträchtigung feststellte, gab der junge Mann zu, am Vortag Kokain konsumiert zu haben.