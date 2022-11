Sekundenschlaf: Tiroler fuhr ungebremst gegen Baum

Da hat jemand jede Menge Schutzengel mit an Bord gehabt: Scheinbar unverletzt überstand ein 59-jähriger Autolenker in der Nacht auf Sonntag einen Crash im Tiroler Unterland. Der Einheimische krachte ungebremst gegen einen Baum, nachdem er offenbar kurz am Steuer eingenickt war.