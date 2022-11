Gleichzeitig Winter- und Sommerspiele am Mond

Winterspiele in Saudi-Arabien

Man glaubt es zwar nicht, doch es geht noch um einiges grotesker. Wenn eine Fußball-WM zu Weihnachten, warum dann nicht auch Winterspiele in der Wüste, werden sich die superreichen Öl-Scheichs in Saudi-Arabien gedacht haben. Und haben prompt für die Asien-Spiele 2029 den Zuschlag erhalten – wohlgemerkt Winterspiele. Als ich das hörte, dachte ich wirklich an „Versteckte Kamera“. Leider falsch gedacht. Die Scheichs wollen inmitten ihrer Wüste eine künstliche Stadt mit 170 Kilometer Länge aus dem Boden stampfen. Nur zum Vergleich: Die größte Ost-West-Ausdehnung Tirols beträgt 220 Kilometer. Ein „paar hundert Milliarden Euro“ sollen in diese „Stadt“ investiert werden, fast zehn Millionen Menschen dort dann leben.